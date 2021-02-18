Стало известно, сколько будут получать мобильные бригады за COVID-вакцинацию

С апреля стартует новая Программа медицинских гарантий, предусматривающей 35 пакетов услуг, в том числе и пакет относительно проведения вакцинации против COVID-19

С апреля стартует новая Программа медицинских гарантий, предусматривающей 35 пакетов услуг, в том числе и пакет относительно проведения вакцинации против COVID-19

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В Национальной службе здоровья украины (НСЗУ) сообщили, сколько средств получат мобильные бригады медиков за проведение прививок граждан против коронавируса в рамках Программы медицинских гарантий.

Об этом т.в.а. главы НСЗУ Андрей Виленский проинформировал на брифинге, пишет RegioNews со ссылкой на УНІАН.

"С апреля 2021 года стартует Программа медицинских гарантий - 2021, в ней предусмотрено 35 пакетов услуг, в том числе и пакет услуг для проведения вакцинации от COVID-19", - сказал он.

Он отметил, что НСЗУ будет привлечена к процессу вакцинации. В частности, Нацслужба здоровья будет проверять соответствие требованиям и заключать договоры с четко определенными медучреждениями, способными осуществлять вакцинацию. Перечень медучреждений будет определять руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за распространения COVID-19.

Также НСЗУ будет платить заведениям средства за предоставленные услуги в течение всего периода, пока будет длиться вакцинация.

"В первый месяц эти заведения, которые будут иметь договоры с НСЗУ, будут получать 8 тыс. грн за каждую мобильную бригаду для того, чтобы обеспечить готовность к проведению вакцинации, в частности, закупку необходимых расходных материалов и средств индивидуальной защиты. Далее оплата будет происходить по результатам работы. То есть за фактическое количество провакцинированных лиц: 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн за вторую", - сообщил Виленский.

По его словам, мобильная бригада должна состоять по меньшей мере из одного врача и двух медсестер или медицинских братьев, дополнительно рекомендуется привлекать лицо, которое будет вносить данные в ЕСОЗ (Электронная система здравоохранения'я) и водителя при необходимости.

Напомним, в Украине хотят провести две волны вакцинации от коронавируса.