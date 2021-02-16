Смертельный пожар в Харькове: после проверок закрылись 36 нелегальных учреждений

Пансионаты, которые зарегистрировались в Государственном реестре, смогут в дальнейшем работать с соблюдением норм законодательства

Пансионаты, которые зарегистрировались в Государственном реестре, смогут в дальнейшем работать с соблюдением норм законодательства

Фото: ГСЧС

После пожара в частном пансионате в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, правоохранители обнаружили 83 нелегальных домов престарелых на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, передает RegioNews.

36 нелегальных заведений после проверок прекратили работу. Еще четыре стали на учет в качестве предоставителей социальных услуг и еще 20 готовятся попасть в реестр.

Выяснено, что 68 из них имеют регистрацию в Государственной фискальной службе. Когда заработала рабочая группа ... 36 из этих учреждений прекратили свою деятельность", - говорится в сообщении.

В департаменте социальной защиты ОГА также сообщили, что учреждения, которые зарегистрировались в Государственном реестре поставщиков социальных услуг, смогут в дальнейшем работать с соблюдением норм законодательства.

Примерно 20 частных предпринимателей соглашаются привести учреждения в надлежащий вид и работать на основании законодательства. Сейчас идет подготовка документов для того, чтобы быть официально зарегистрированными в Государственном реестре", - добавили в ОГА.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.