Война на Донбассе: боевики дважды обстреляли силы ВСУ

Боевых потерь среди наших защитников нет

Боевых потерь среди наших защитников нет

Фото из открытых источников

В течение текущих суток, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов.

"На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сообщили в ООС.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе ранили одного нашего бойца.