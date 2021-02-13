Война на Донбассе: боевики дважды обстреляли силы ВСУ
В течение текущих суток, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов.
"На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сообщили в ООС.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводки по ситуации в районе...Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, February 13, 2021
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе ранили одного нашего бойца.