Сутки в ООС: боевики стреляли возле Водяного и Старогнатовки

Среди украинских военных обошлось без потерь

Среди украинских военных обошлось без потерь

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 13 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и возле Старогнатовки", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди наших защитников не было. Вооруженные Силы вели огонь в ответ на обстрелы со стороны противника.

О фактах нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 14 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано семь нарушений "тишины", один военный был ранен.