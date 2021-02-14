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14 февраля 2021, 10:07 439

Сутки в ООС: боевики стреляли возле Водяного и Старогнатовки

14 февраля 2021, 10:07 439
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 13 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и возле Старогнатовки", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди наших защитников не было. Вооруженные Силы вели огонь в ответ на обстрелы со стороны противника.

О фактах нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 14 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано семь нарушений "тишины", один военный был ранен.

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