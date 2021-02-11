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В шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов
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11 февраля 2021, 11:29 7

В шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов

11 февраля 2021, 11:29 7
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Движение ограничено также и в столице
Движение ограничено также и в столице
Фото: из открытых источников
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Из-за снегопадов в Украине ограничено движение грузового транспорта в столице и шести областях страны: Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черкасской и Ровенской областях.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

Ограничение въезду тяжеловесного автотранспорта необходимое, чтобы обеспечить эффективную работу дорожной снегоуборочной техники.

По состоянию на 10:00 наблюдается небольшой снег в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В Закарпатской и Черновицкой - небольшой снег с дождем.

Также об ограничении движения грузовиков на Полтавщине сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

С 13:00 11 февраля временно вводится ограничение движения для большегрузного и крупногабаритного транспорта на дорогах М-03 Киев-Харьков и Н-08 Борисполь-Мариуполь в направлении Киева", - отметил он.

Глава ОГА также попросил водителей воздержаться от поездок без лишней необходимости, а грузовики припарковать поблизости объектов сервиса или специально отведенных мест, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

В настоящее время на основных магистралях области пробок или затруднений движения нет, но дорожные службы готовы к ухудшению погоды. На местных и государственных автодорогах сейчас работают 92 спецмашины и 102 работника", - отметил Синегубов.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды до сих пор ограничено движение на дорогах и обесточены населенные пункты.

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