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11 февраля 2021, 18:57 2

На Тернопольщине восстановили движение грузовиков по трассам государственного значения

11 февраля 2021, 18:57 2
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На главных дорогах области удалось нормализовать условия движения
На главных дорогах области удалось нормализовать условия движения
Фото: из открытых источников
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В Тернопольской области восстановили движение грузовых автомобилей по дорогам государственного значения, которое было временно приостановлено из-за значительного выпадения снега.

Об этом в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог Тернопольской области, передает RegioNews.

В связи с нормализацией условий движения на автомобильных дорогах Тернопольщины, Служба автомобильных дорог в области отменяет решение об ограничении движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения", - говорится в сообщении.

Движение грузовиков восстановлено на трассах М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская, М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече (участок г.. Тернополь - м. Залещики).

Работа снегоуборочной техники на территории области не останавливается.

Напомним, утром 11 февраля во Тернопольской области было временно ограничено движение грузовых автомобилей по дорогам общего пользования государственного значения.

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