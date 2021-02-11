На Тернопольщине восстановили движение грузовиков по трассам государственного значения

На главных дорогах области удалось нормализовать условия движения

На главных дорогах области удалось нормализовать условия движения

Фото: из открытых источников

В Тернопольской области восстановили движение грузовых автомобилей по дорогам государственного значения, которое было временно приостановлено из-за значительного выпадения снега.

Об этом в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог Тернопольской области, передает RegioNews.

В связи с нормализацией условий движения на автомобильных дорогах Тернопольщины, Служба автомобильных дорог в области отменяет решение об ограничении движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения", - говорится в сообщении.

Движение грузовиков восстановлено на трассах М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская, М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече (участок г.. Тернополь - м. Залещики).

Работа снегоуборочной техники на территории области не останавливается.

Напомним, утром 11 февраля во Тернопольской области было временно ограничено движение грузовых автомобилей по дорогам общего пользования государственного значения.