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11 февраля 2021, 15:58 6

На столичной Куреневке провалился асфальт: как это выглядит

11 февраля 2021, 15:58 6
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Это произошло на улице Петропавловской
Это произошло на улице Петропавловской
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В Киеве на Куреневке провалился асфальт на дороге. В связи с этим движение по улице Петропавловская полностью перекрыто.

Об этом Telegram сообщила патрульная полиция Киева, пишет RegioNews.

"На улице Петропавловской обвалился асфальт. Движение ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.

Киев Украина дороги асфальт полиция

 
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