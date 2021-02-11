На столичной Куреневке провалился асфальт: как это выглядит
Это произошло на улице Петропавловской
Это произошло на улице Петропавловской
В Киеве на Куреневке провалился асфальт на дороге. В связи с этим движение по улице Петропавловская полностью перекрыто.
Об этом Telegram сообщила патрульная полиция Киева, пишет RegioNews.
"На улице Петропавловской обвалился асфальт. Движение ограничено", - говорится в сообщении.
Напомним, в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0
Хозяин Надворной, создатель "Буковеля" и битва бывших "оранжевых": чего стоит ожидать от довыборов по прикарпатскому округу №87