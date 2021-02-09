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09 февраля 2021, 10:01 11

Непогода в Украине: без света остались 273 населенных пункта в 12 областях

09 февраля 2021, 10:01 11
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В некоторых областях введены временные ограничения для движения крупногабаритного транспорта
В некоторых областях введены временные ограничения для движения крупногабаритного транспорта
Фото: из открытых источников
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В Украине из-за сложных погодных условий (порывы ветра, налипание мокрого снега) обесточены 273 населенных пункта в 12 областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ночь с 8 на 9 февраля в результате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 273 населенных пункта в 12 областях", - говорится в сообщении.

Без света остались: Одесская область - 85, Херсонская - 54, Киевская - 40, Сумская - 34, Запорожская - 12, Полтавская - 12, Киевская - 10, Кировоградская - 10, Донецкая - 7, Закарпатская - 5, Житомирская - 3 и Днепропетровская - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что из-за сложных погодных условий в отдельных областях введены ограничения для движения грузового транспорта.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в отдельных местах снежные заносы.

Как сообщалось ранее о непогоде в Украине, главные дороги убирают 1530 единиц техники. В регионах продолжается борьба с последствиями ухудшения погодных условий.

непогода снег дороги электричество ГСЧС

 
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