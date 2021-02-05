В Одессе задержали "серийного" минера судов

"Минировал" суды, чтобы срывать судебные процессы, в которых фигурировал

"Минировал" суды, чтобы срывать судебные процессы, в которых фигурировал

Фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала одессита, который систематически отправлял анонимные сообщения о минировании судебных учреждений Одессы и других городов страны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник действовал с 2019 года. Он системно сообщал о псеводминирование зданий государственных органов и отдельных коммерческих структур.

Сотрудники СБ Украины установили, что одессит является одним из фигурантов уголовного производства по фактам мошенничества в особо крупных размерах, которое рассматривается в суде. Именно в дни судебных заседаний аноним осуществлял сообщения о минировании, чем срывал судебные процессы, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время очередного сообщения о минировании здания суда в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 259 (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Операция проводилась во взаимодействии со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, 26 января СБУ задержала жителя Запорожья, который зарабатывал "минированием” объектов в Украине и за рубежом. Он успел направить более 200 сообщений о "минировании” различных учреждений.

В этот же день в Киеве задержали "минера-шутника", который сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала.