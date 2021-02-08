Полиция пресекла деятельность наркосиндиката, который действовал на территории трех областей

Организатору и одному из его сообщников уже вручено подозрение

Организатору и одному из его сообщников уже вручено подозрение

Фото: Нацполиция

Работники внутренней безопасности НПУ совместно с полицией Сумской области разоблачили наркодилеров, изъяли наркотики и уже объявили подозрения главным фигурантам. Участники преступной группировки наладили изготовление и сбыт наркотиков на территории Сумщины, Киевщины и Полтавщины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Организатором группы оказался 38-летний житель Яготина Киевской области. В 2016 году мужчина вышел из СИЗО, где провел шесть лет по подозрению в незаконных сделках с наркотиками. В 2020 злоумышленник снова взялся за старое: осуществлял закупку крупных партий наркотиков и предоставлял их своим подельникам для последующего распространения. Впоследствии для увеличения прибыли дилер создал две нарколаборатории в Киевской области.

Сбытом готовой продукции занимался 34-летний житель города Сумы. Он получал у организатора бизнеса большую партию товара, которую в дальнейшем реализовывал вместе с еще одним сообщником.

Производством амфетамина участники преступной группировки занимались в городе Березань. Сбыт психотропного вещества доверили 35-летней женщине и ее сожителю, который в прошлом уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

После передачи очередной партии метадона для сбыта на сумму 100 тысяч гривен наркобарона и двух его сообщников задержали", - говорится в сообщении.

Организатору и его сообщнику, который отвечал за сбыт наркотиков на Сумщине, вручено подозрение. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 68 100 гривен.

Полиция готовит подозрения еще шестерым участникам преступной группы.

Напомним, в Харькове экс-начальника отдела полиции будут судить за вымогательство взятки.