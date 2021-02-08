На Киевщине следователя подозревают во взяточничестве: обещал закрыть уголовное дело
При процессуальном руководстве Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении следователю одного из районных отделов полиции Киевской области по факту получения взятки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, полицейский получил 13 тысяч долларов за не привлечение к уголовной ответственности и последующее закрытие уголовного производства по факту кражи (ст. 185 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Разоблачили следователя прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления ГБР, сотрудниками Главного оперативного управления ГБР и сотрудниками Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.
Напомним, в Харькове экс-начальника отдела полиции будут судить за вымогательство взятки.