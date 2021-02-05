Стало известно, в каких регионах ситуация с COVID-19 самая плохая

В четырех регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса

В четырех регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса

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В Украине, где за сутки выявили еще 4 923 новых случая COVID-19, общее количество заразившихся коронавирусом достигло 1 237 169 человек. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Ивано-Франковской, Львовской и Запорожской областях. При этом в четырех регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса.