Стало известно, в каких регионах ситуация с COVID-19 самая плохая
В четырех регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса
В четырех регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса
В Украине, где за сутки выявили еще 4 923 новых случая COVID-19, общее количество заразившихся коронавирусом достигло 1 237 169 человек. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Ивано-Франковской, Львовской и Запорожской областях. При этом в четырех регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса.
Как пишет RegioNews, об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в сети в пятницу, 5 февраля.
По данным главы Минздрава, выздоровели за последние сутки 8 185 человек, скончались - 158.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:
- Киев - 321 случай;
- Винницкая область - 271 случай;
- Волынская область - 127 случаев;
- Днепропетровская область - 287 случаев;
- Донецкая область - 146 случаев;
- Житомирская область - 162 случая;
- Закарпатская область - 209 случаев;
- Запорожская область - 334 случая;
- Ивано-Франковская область - 433 случая;
- Киевская область - 272 случая;
- Кировоградская область - 25 случаев;
- Луганская область - 39 случаев;
- Львовская область - 406 случаев;
- Николаевская область - 160 случаев;
- Одесская область - 157 случаев;
- Полтавская область - 173 случая;
- Ровенская область - 163 случая;
- Сумская область - 81 случай;
- Тернопольская область - 174 случая;
- Харьковская область - 190 случаев;
- Херсонская область - 47 случаев;
- Хмельницкая область - 231 случай;
- Черкасская область - 144 случая;
- Черновицкая область - 270 случаев;
- Черниговская область - 101 случай.
Ранее сообщалось, что реанимации двух больниц на Буковине "забиты" до отказа.
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