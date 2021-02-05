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Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело вдвое больше людей, чем заболело
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05 февраля 2021, 11:59 144

Стало известно, в каких регионах ситуация с COVID-19 самая плохая

05 февраля 2021, 11:59 144
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В четырех регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса
В четырех регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса
Фото из открытых источников
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В Украине, где за сутки выявили еще 4 923  новых случая COVID-19, общее количество заразившихся коронавирусом достигло 1 237 169 человек. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Ивано-Франковской, Львовской и Запорожской областях. При этом в четырех регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в сети в пятницу, 5 февраля.

По данным главы Минздрава, выздоровели за последние сутки 8 185 человек, скончались - 158.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

  • Киев - 321 случай;
  • Винницкая область - 271 случай;
  • Волынская область - 127 случаев;
  • Днепропетровская область - 287 случаев;
  • Донецкая область - 146 случаев;
  • Житомирская область - 162 случая;
  • Закарпатская область - 209 случаев;
  • Запорожская область - 334 случая;
  • Ивано-Франковская область - 433 случая;
  • Киевская область - 272 случая;
  • Кировоградская область - 25 случаев;
  • Луганская область - 39 случаев;
  • Львовская область - 406 случаев;
  • Николаевская область - 160 случаев;
  • Одесская область - 157 случаев;
  • Полтавская область - 173 случая;
  • Ровенская область - 163 случая;
  • Сумская область - 81 случай;
  • Тернопольская область - 174 случая;
  • Харьковская область - 190 случаев;
  • Херсонская область - 47 случаев;
  • Хмельницкая область - 231 случай;
  • Черкасская область - 144 случая;
  • Черновицкая область - 270 случаев;
  • Черниговская область - 101 случай.

Ранее сообщалось, что реанимации двух больниц на Буковине "забиты" до отказа.

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