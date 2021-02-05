Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело вдвое больше людей, чем заболело

Наибольшее количество новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Львовской областях

Наибольшее количество новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Львовской областях

В Украине за 4 февраля COVID-19 обнаружили у 4 923 человек, зафиксировано 158 летальных случаев, госпитализировали 1 885 больных, 8 185 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4923 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 5 февраля. Среди заболевших - 230 детей и 222 медработника", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), городе Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 237 169 человек;

выздоровели - 1 063 591 человек;

летальных исходов - 22 707;

проведено ПЦР-тестов - 6 350 442.

Напомним, сутками ранее в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5082 людям.