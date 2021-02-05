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05 февраля 2021, 09:02 222

Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело вдвое больше людей, чем заболело

05 февраля 2021, 09:02 222
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В Украине за 4 февраля COVID-19 обнаружили у 4 923 человек, зафиксировано 158 летальных случаев, госпитализировали 1 885 больных, 8 185 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4923 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 5 февраля. Среди заболевших - 230 детей и 222 медработника", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), городе Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 237 169 человек;
  • выздоровели - 1 063 591 человек;
  • летальных исходов - 22 707;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 350 442.

Напомним, сутками ранее в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5082 людям.

коронавирус карантин болезнь Минздрав инфекции пандемия

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