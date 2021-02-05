В Минздраве могут ввести локальные ограничения в случае ухудшения эпидситуации
Ограничения будут касаться конкретной области
Ограничения будут касаться конкретной области
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будут вводиться локальные ограничения в случае ухудшения эпидситуации. Ограничения будут касаться конкретной области.
Как пишет RegioNews, об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"В зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут вводиться локальные ограничения", - сказал министр.
Он отметил, что может вводиться и красный уровень опасности.
Ранее сообщалось, что правительство намерено продолжить карантин до 30 апреля.
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