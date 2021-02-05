В Минздраве могут ввести локальные ограничения в случае ухудшения эпидситуации

Ограничения будут касаться конкретной области

Ограничения будут касаться конкретной области

Фото: Минздрав

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будут вводиться локальные ограничения в случае ухудшения эпидситуации. Ограничения будут касаться конкретной области.

Как пишет RegioNews, об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"В зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут вводиться локальные ограничения", - сказал министр.

Он отметил, что может вводиться и красный уровень опасности.

Ранее сообщалось, что правительство намерено продолжить карантин до 30 апреля.