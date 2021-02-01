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01 февраля 2021, 17:57 146

В Украине хотят в четыре этапа вакцинировать людей от COVID-19, - нардеп

01 февраля 2021, 17:57 146
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Минздрав рассчитывает получить до этого времени все условленные дозы вакцины
Минздрав рассчитывает получить до этого времени все условленные дозы вакцины
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Министерство здравоохранения планирует до сентября 2021 года пройти первые четыре этапа вакцинации населения от коронавируса. Минздрав рассчитывает получить до этого времени все условленные дозы вакцины.

Как пишет RegioNews, об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24".

"Минздрав надеется, что эти первые четыре этапа мы пройдем до сентября. И все вакцины, которые мы ожидаем, должны поступить до сентября. По COVAX мы имеем 8 млн доз, 1,9 млн - это квота SinoVac. Сейчас идут переговоры с Novavax и AstraZeneca вне COVAX. Всего Украина должна получить 15 млн доз", - сказал он.

По словам Радуцкого, вакцинация украинцев начнется уже менее чем через 2 недели. Минздрав уже начал переговоры с компанией Pfizer о регистрации ее COVID-вакцины в Украине.

"Сегодня по поручению Минздрава делают списки людей, которые попадают в первую волну. Это медики выездных бригад, медики инфекционных больниц. Параллельно делают списки второй очереди, это уже врачи, военнослужащие, все это есть на сайте Минздрава", - добавил нардеп.

Ранее Радуцкий заявил, что китайская вакцина от коронавируса, которую закупит Украина еще не доказала эффективность.

коронавирус Украина вакцина карантин нардеп

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