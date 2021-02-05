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05 февраля 2021, 14:05 166

Глава Запорожской ОГА просит отстранить от должности руководителя больницы, где произошел пожар

05 февраля 2021, 14:05 166
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С таким требованием Александр Старух обратился к облсовету
С таким требованием Александр Старух обратился к облсовету
Фото из открытых источников
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Председатель Запорожской ОГА Александр Старух попросил облсовет отстранить от должности директора “Запорожской областной инфекционной клинической больницы” Владимира Шинкаренко, где произошел смертельный пожар.

Об этом Александр Старух написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух попросил облсовет отстранить от должности директора "Запорожской областной инфекционной клинической больницы”.

Для обеспечения максимально объективного расследования чрезвычайной ситуации в коммунальном некоммерческом предприятии "Запорожская областная инфекционная клиническая больница" Запорожского областного совета обращаюсь к руководству и депутатам Запорожского областного совета с требованием отстранить от исполнения должностных обязанностей директора больницы Владимира Шинкаренко на время расследования, — написал Старух.

Задля забезпечення максимально об'єктивного розслідування надзвичайної ситуації у комунальному некомерційному...

Posted by Olexandr Starukh on Friday, February 5, 2021

Как сообщалось, сегодня в деле пожара в больнице Запорожья одному из работников объявили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Полиция рассматривает несколько версий трагедии. Назначены экспертизы, по результатам которых полиция и ГСЧС установят причины трагедии.

Предварительная причина пожара в COVID-отделении больницы в Запорожье - утечка кислорода. Это версия заместителя председателя Запорожского облсовета Куценко.

Председатель ОГА Старух сообщил, что в COVID-отделении больницы в Запорожье не было противопожарной сигнализации. Окончательную причину пожара установит следствие

Сегодня в Запорожье объявлен день траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы.

пожар больницы ОГА Запорожье Александр Старух

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