Глава Запорожской ОГА просит отстранить от должности руководителя больницы, где произошел пожар

С таким требованием Александр Старух обратился к облсовету

С таким требованием Александр Старух обратился к облсовету

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Председатель Запорожской ОГА Александр Старух попросил облсовет отстранить от должности директора “Запорожской областной инфекционной клинической больницы” Владимира Шинкаренко, где произошел смертельный пожар.

Об этом Александр Старух написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух попросил облсовет отстранить от должности директора "Запорожской областной инфекционной клинической больницы”.

Для обеспечения максимально объективного расследования чрезвычайной ситуации в коммунальном некоммерческом предприятии "Запорожская областная инфекционная клиническая больница" Запорожского областного совета обращаюсь к руководству и депутатам Запорожского областного совета с требованием отстранить от исполнения должностных обязанностей директора больницы Владимира Шинкаренко на время расследования, — написал Старух.

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