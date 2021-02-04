В двух регионах СБУ разоблачила коррупционные схемы в подразделениях Госисполнительной службы
Служба безопасности Украины разоблачила схемы систематического получения взяток в подразделениях Государственной исполнительной службы Николаева и столичного региона.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, начальник Центрального отдела Государственной исполнительной службы в Николаеве причастен к организации коррупционного механизма получения денег от граждан, в том числе фигурантов исполнительных производств. За различные суммы неправомерной выгоды участники схемы обеспечивали победу "заинтересованных" лиц в ходе проведения электронных торгов арестованного имущества должников.
Правоохранители задержали чиновника в областном центре во время получения от посредника трех тысяч долларов. Чиновника и посредника задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины.
Кроме того, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили чиновника одного из столичных райотделов Государственной исполнительной службы Центрального межрегионального управления Министерства юстиции в вымогательстве денег с фигуранта производства.
За деньги чиновник "гарантировал" закрытие исполнительного производства и снятия арестов со счетов должника. Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове экс-начальника отдела полиции будут судить за вымогательство взятки.