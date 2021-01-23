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23 января 2021, 17:45 26

Двухсот - и трёхсотграммовые глыбы янтаря вёз киевлянин в ОАЭ "как сувениры"

23 января 2021, 17:45 26
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Незадекларированные 13 удивительных камней и 26 янтарных изделий изъяли у направляющегося в Дубаи пассажира
Незадекларированные 13 удивительных камней и 26 янтарных изделий изъяли у направляющегося в Дубаи пассажира
Фото Киевской таможни
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Необработанный янтарь редкостно крупных фракций - глыбы по 200 и 300 граммов каждая, обнаружены сотрудниками Киевской таможни у пассажира, который улетал через аэропорт «Борисполь» в Дубаи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую таможню.

Для прохождения таможенного контроля пассажир выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", чем засвидетельствовал отсутствие товаров, подлежащих письменному декларированию. Но перемещал драгоценные камни.

В целом в чемодане молодого человека среди его личных вещей находилось 13 камней янтаря разного цвета, размера и необычных, причудливых форм и 26 изделий из солнечного камня - бусы, браслеты и кабошон. Каждый камень завернут в пленку, а изделия - в отдельных пакетиках. Общий вес 13 необработанных камней составил чуть больше 3 кг (3,022 кг), - сообщают таможенники.

Со слов пассажира, украшения и янтарь он вез как сувенир знакомым в Дубаи.

В настоящее время в отношении пассажира, которым оказался 29-летний киевлянин, Киевской таможней Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Янтарь и изделия из него изъяты. Материалы дела таможня направит в суд.

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Posted by Київська митниця on Saturday, January 23, 2021

Как сообщалось ранее, на Житомирщине задержали микроавтобус с контрабандой янтаря. В автобусе обнаружили 700 кг ценного камня.

Напомним, на Ровенщине проходят "янтарные рейды". Правоохранители планируют проводить такие отработки на постоянной основе.

Также на Ровенщине состоялись первые "янтарные” аукционы в 2021 году, и именно для защиты арендаторов полиция начала проводить рейды в северных районах области.

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