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28 января 2021, 11:26 573

СБУ задержала в трех областях организаторов группировки, которые незаконно переправляли нелегалов

28 января 2021, 11:26 573
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В Черновицкой, Харьковской и Сумской областях была блокирована деятельность трех преступных группировок
В Черновицкой, Харьковской и Сумской областях была блокирована деятельность трех преступных группировок
Фото: СБУ
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В течение недели в ходе спецоперации Служба безопасности Украины блокировала в различных регионах страны деятельность трех организованных групп, причастных к созданию каналов нелегальной миграции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в Черновицкой области разоблачили трех организаторов группировки, которая специализировалось на незаконной переправке иностранцев в страны ЕС вне установленных пунктов пропуска. Стоимость "услуги" составляла 3,5 тысячи долларов с человека.

В Харьковской и Сумской областях блокирована деятельность двух группировок, которые организовали каналы нелегальной миграции из РФ и в обратном направлении.

Установлено, что в состав группы на Харьковщине входило трое жителей региона. В течение года фигуранты через собственные связи среди криминалитета подыскивали желающих нелегально пересечь украинско-российскую границу. Стоимость "трансфера" составляла 1,5 тысячи долларов с каждого нелегала.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, и квалификации их действий, как совершенных в составе организованной группы.

В Сумской области к организации трафика нелегальной миграции причастны трое граждан Украины и их сообщники – несколько граждан России. Участники группировки подыскивали "клиентов" с обеих сторон границы и переправляли их вне установленных пунктов пропуска, через участки "зеленой" границы.

Правоохранители задержали одного из организаторов группы согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что сабли, кинжал и ножи пытались провезти через украинско-российскую границу на Черниговщине.

РФ криминал СБУ деньги граница нелегалы
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