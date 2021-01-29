В "Слуге народа" объяснили, как будет работать СБУ после реформы

Основным направлением работы Службы безопасности станет контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, защита национальной государственности, кибербезопасность и охрана государственной тайны

Основным направлением работы Службы безопасности станет контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, защита национальной государственности, кибербезопасность и охрана государственной тайны

Фото: Вышгородская районная государственная администрация

Служба безопасности Украины станет спецслужбой современного образца и не будет заниматься несвойственными расследованиями экономических и коррупционных преступлений. Это станет возможным после проведения соответствующей реформы.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, комментируя принятый за основу законопроект №3196-д о реформе СБУ, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Документ предусматривает, что основным направлением работы Службы безопасности станет контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, защита национальной государственности, кибербезопасность и охрана государственной тайны.

"Для Украины сегодня сверхважно, чтобы СБУ сместила фокус внимания с расследования того, что уже произошло, на работу на опережение, а именно - недопущение особо общественно опасных преступлений против национальной безопасности. Это должно стать приоритетом нашей спецслужбы", - рассказывает Александр Завитневич.

Предотвращение таких преступлений, как посягательство на территориальную целостность, теракты, диверсии, кибератаки, государственная измена и шпионаж обойдется государству значительно дешевле, чем ликвидация их последствий, подчеркивает нардеп.

Напомним, 28 января Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности.