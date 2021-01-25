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25 января 2021, 15:03 9

В Одессе "заминировали" 373 детских учебных заведений: полиция взялась за проверку

25 января 2021, 15:03 9
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О заминировании написали на электронную почту правоохранителей
О заминировании написали на электронную почту правоохранителей
Фото из открытых источников
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В Одессе неизвестные сообщили о минировании 373 детских учебных заведений.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, пишет RegioNews.

Отмечается, что о минировании написали на электронную почту правоохранителей. Теперь копы проверяют 373 учреждений – детские сады, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы.

На месте сейчас находятся следователи полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним, 15 января в Одессе сообщили о минировании почти 200 детских садов.

Украина криминал Одесса минирование полиция
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