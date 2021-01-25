В Одессе "заминировали" 373 детских учебных заведений: полиция взялась за проверку

О заминировании написали на электронную почту правоохранителей

О заминировании написали на электронную почту правоохранителей

Фото из открытых источников

В Одессе неизвестные сообщили о минировании 373 детских учебных заведений.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, пишет RegioNews.

Отмечается, что о минировании написали на электронную почту правоохранителей. Теперь копы проверяют 373 учреждений – детские сады, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы Одессы.

На месте сейчас находятся следователи полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним, 15 января в Одессе сообщили о минировании почти 200 детских садов.