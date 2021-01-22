Киев закупит один миллион доз COVID-вакцин - Кличко

Переговоры ведутся с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины

Переговоры ведутся с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичная власть уже ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями, чтобы закупить 1 миллион доз вакцины против коронавируса.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян", - заявил Виталий Кличко.

По его словам, у городской власти есть предварительные договоренности с некоторыми производителям. Кроме того, столица готова к процессу начала массовой вакцинации: есть необходимые условия для хранения препаратов, кабинеты для прививок, и медицинские работники, с которыми централизованно будет проведено обучение.

На приобретение вакцины пойдут средства из бюджета города.

Город закупает вакцину напрямую, у производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей", - подчеркнул мэр.

Как сообщалось ранее, 3 января ГП "Медзакупки" заявило, что для приобретения российской вакцины от COVID нет рациональных оснований.

Но уже 8 января Степанов подтвердил начало регистрации российской вакцины от COVID-19 в Украине.

А 14 января Минздрав получил документы на регистрацию в Украине российской вакцины от COVID-19.