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Киев закупит один миллион доз COVID-вакцин - Кличко
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22 января 2021, 13:21 84

Киев закупит один миллион доз COVID-вакцин - Кличко

22 января 2021, 13:21 84
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Переговоры ведутся с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины
Переговоры ведутся с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины
Фото: из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичная власть уже ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями, чтобы закупить 1 миллион доз вакцины против коронавируса.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян", - заявил Виталий Кличко.

По его словам, у городской власти есть предварительные договоренности с некоторыми производителям. Кроме того, столица готова к процессу начала массовой вакцинации: есть необходимые условия для хранения препаратов, кабинеты для прививок, и медицинские работники, с которыми централизованно будет проведено обучение.

На приобретение вакцины пойдут средства из бюджета города.

Город закупает вакцину напрямую, у производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей", - подчеркнул мэр.

Как сообщалось ранее, 3 января ГП "Медзакупки" заявило, что для приобретения российской вакцины от COVID нет рациональных оснований.

Но уже 8 января Степанов подтвердил начало регистрации российской вакцины от COVID-19 в Украине.

А 14 января Минздрав получил документы на регистрацию в Украине российской вакцины от COVID-19.

коронавирус вакцина инфекции пандемия Виталий Кличко
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