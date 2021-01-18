В Одессе ночью горел отель, есть жертвы и пострадавшие

Были слышны крики из окон, люди просили их спасти

Были слышны крики из окон, люди просили их спасти

Фото: Думская

В Одессе на улице Посмитного, 10/12, в трехэтажном доме, в котором расположен отель произошел пожар. Уже известно о двух погибших в результате происшествия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

По словам одного из постояльцев, он услышал, как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

Еще один постоялец отеля сообщил, что буквально в субботу в гостинице чинили проводку. До этого периодически были проблемы со светом.

В то же время, в ГСЧС сообщают, что в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 12 квартир.

В 23:51 пожар удалось полностью потушить. Пострадавших госпитализировали.

В полиции сообщили, что при пожаре погибли два человека", - пишет издание.

Сначала сообщалось об одном погибшем. Также в результате пострадали минимум два человека.

Ранее сообщалось, что в Одессе ограбили банк: злоумышленники украли валюты на более 2 млн гривен.