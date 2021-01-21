В Виннице из-за анонимного звонка с железнодорожного вокзала эвакуировали 200 человек

Полиция проверяет информацию и ищет вооруженного мужчину

Полиция проверяет информацию и ищет вооруженного мужчину

Фото полиции Винницкой области

На 102 позвонил неизвестный и сообщил, что находится на Винницком вокзале с оружием. Никаких угроз не высказывал.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Винницкой области.

21 января около 15.30 на спецлинию 102 позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что имеет при себе оружие и находится на железнодорожном вокзале в Виннице. Никаких угроз он не высказывал.

Как информируют в отделе коммуникации полиции Винницкой области, через несколько минут на место происшествия прибыли взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции и спасатели.

С территории вокзала эвакуировано 200 человек. Сейчас полицейские обследуют помещения вокзала и прилегающую территорию.Проводятся оперативные и розыскные мероприятия для установления лица, которое звонило на 102, - информируют в полиции.

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