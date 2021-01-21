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21 січня 2021, 17:19 4

У Вінниці через анонімний дзвінок з залізничного вокзалу евакуювали 200 людей

21 січня 2021, 17:19 4
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Поліція перевіряє інформацію і шукає озброєного чоловіка
Поліція перевіряє інформацію і шукає озброєного чоловіка
Фото поліції Вінницької області
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На 102 зателефонував невідомий і повідомив, що перебуває на Вінницькому вокзалі зі зброєю. Жодних погроз не висловлював.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Вінницької області.

21 січня близько 15.30 на спецлінію 102 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що має при собі зброю і перебуває на залізничному вокзалі у Вінниці. Жодних погроз він не висловлював.

Як інформують у відділі комунікації поліції Вінницької області, за кілька хвилин на місце події прибули вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група поліції та рятувальники.

З території вокзалу евакуйовано 200 людей. Наразі поліцейські обстежують приміщення вокзалу та прилеглу територію.Проводяться оперативні та розшукові заходи для встановлення особи, яка телефонувала на 102, - інформують у поліції.

Поліцейські евакуювали людей із залізничного вокзалу. Перевіряється інформація щодо можливого перебування там озброєного...

Posted by Поліція Вінницької області on Thursday, January 21, 2021

Нагадаємо, учора в Одесі вдруге масово "замінували" дитсадки: поліція проводила перевірку. Повідомлення про замінування надійшло на електронну адресу поліції.

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