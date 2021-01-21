В Житомирской области уволили начальника полиции за выбивание показаний его подчиненными

Также облуправления полиции извинилось перед пострадавшими и их семьями за действия сотрудников

Также облуправления полиции извинилось перед пострадавшими и их семьями за действия сотрудников

Фото из открытых источников

Главное управление Национальной полиции в Житомирской области уволило с должности начальника Малинского отделения полиции за то, что его подчиненные выбивали показания из юношей, один из которых оказался родственником украинского дипломата.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

"В настоящее время в действиях полицейских Малинского отделения установлен ряд нарушений. Поэтому 21 января соответствующим приказом начальника ГУНП руководитель подразделения смещен с должности, работники группы реагирования отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения проверки и принятия окончательного решения", — говорится в сообщении.

Как отмечается, расследование продолжается. По его результатам будет приниматься решение о дальнейшем прохождении службы работниками, привлечение руководителей к дисциплинарной ответственности, а также все материалы будут направлены в территориальное управление Государственного бюро расследований.

Также облуправление полиции принесло извинения пострадавшим и их семьям за действия сотрудников.

О самом случае 20 января в своем Facebook написал первый секретарь посольства Украины в Великобритании Денис Сеник. Тогда, по его словам, его 18-летнего племянника Арсена жестоко избили работники полиции в селе Маклаивка Малинского района.

"14 января 2021 года в 19:30 он вышел на прогулку со своим другом, который гостил у бабушки в том же селе. Неожиданно их обогнал автомобиль белого цвета. Позади остановился другой автомобиль, внедорожник "Митсубиси". Из них выскочили около десяти неизвестных, которые без объяснений начали бить ребят по голове, животу и отобрали телефоны. Били кулаками и ногами, не давая возможности что-то сказать и встать на ноги. Затем ребят вытащили на проезжую часть дороги и требовали сказать, где автомобиль "Мазда", продолжая бить ногами", — написал Сеник.

Он отметил, что ребята начали говорить о полиции и один из нападавших сказал, что он сам работник полиции под прикрытием.

"Через 5 минут появился автомобиль полиции с логотипами, из которого вышли два полицейских в форме. Молодой полицейский подошел к Арсену, когда тот был на земле, вытащил пистолет, взвел курок, прижал пистолет ко лбу и нажал на курок. Пистолет ни был заряжен. После этого полицейский ударил Арсена пистолетом. На возмущение Арсена другой полицейский ответил ударом ноги в голову", - отметил Сеник.

Затем, по его словам, ребят отвезли в Малинское отделение полиции, где от них требовали признаться в краже автомобиля и отпустили только ночью.

Це буде довгий пост і ніколи в житті не думав, що доведеться його писати. Але ситуація розвивається так, що якщо його... Posted by Denys Sienik on Tuesday, January 19, 2021

После записи дипломата полиция назначила служебное расследование.

Напомним, 21 января Кабмин уволил заместителя Уруского Немилостивого.