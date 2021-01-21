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21 января 2021, 10:39 467

В Бердянске возле общежития сработало взрывное устройство

21 января 2021, 10:39 467
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Неизвестные пытались взорвать автобус Hyundai
Неизвестные пытались взорвать автобус Hyundai
Фото: akzent.zp.ua
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В Запорожской области в Бердянске возле общежития по улице Волонтеров, 57, прогремел взрыв, злоумышленники пытались взорвать автобус Hyundai.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Предположительно, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Сотрудники полиции устанавливают подробности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за взрыва у машины разбиты стекла и осколками посечена обшивка. Никто не пострадал.

Напомним, 20 января в Ровенской области горела автоцистерна с 20 тоннами горючего.

преступление взрыв полиция авто Запорожская область
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