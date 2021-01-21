В Бердянске возле общежития сработало взрывное устройство
Неизвестные пытались взорвать автобус Hyundai
Неизвестные пытались взорвать автобус Hyundai
В Запорожской области в Бердянске возле общежития по улице Волонтеров, 57, прогремел взрыв, злоумышленники пытались взорвать автобус Hyundai.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
Предположительно, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Сотрудники полиции устанавливают подробности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за взрыва у машины разбиты стекла и осколками посечена обшивка. Никто не пострадал.
Напомним, 20 января в Ровенской области горела автоцистерна с 20 тоннами горючего.
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