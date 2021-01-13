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13 января 2021, 12:24 1033

В Одессе сообщили о заминировании 26 детских садов

13 января 2021, 12:24 1033
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Здания проверяют взрывотехники и следственные группы
Здания проверяют взрывотехники и следственные группы
Фото: из открытых источников
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В Одессе третий день подряд сообщают о заминировании зданий. Сегодня "заминированными" оказались 26 детских домов в трех районах города.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Так, по данным правоохранителей, в 10:30 на электронную почту пришло очередное сообщение о минировании. В нем было написано, что заминированы здания областной прокуратуры, Малиновского суда, а также детские садики в Приморском, Малиновском и Суворовском районах. Всего - 26 садов, какие именно в полиции не уточняют.

По всем адресам выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы. По правилам, из зданий должны эвакуировать всех людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве "заминировали" телеканал перед дебатами кандидатов на пост мэра.

Одесса детский сад полиция ГСЧС Помещение
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