В Луганской области осужден экс-чиновник Госгеокадастра за взятку в 500 тысяч

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы

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Новоайдарский районный суд признал виновным экс-исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Суд Луганской области назначил экс-чиновнику наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года и с конфискацией имущества.

В суде прокурорами было доказано, что должностное лицо получило 500 тысяч гривен неправомерной выгоды за выдачу приказов на разработку проектно-технической документации относительно отвода в собственность земельных участков общей площадью более 200 га.

После провозглашения приговора обвиняемый был взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Напомним, на Сумщине контрразведка СБУ разоблачила схему поставки непригодных снарядов Вооруженным Силам на 50 млн грн.