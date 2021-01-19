Депутата Запорожского горсовета будут судить за взятку из-за выделение земли

Местному депутату грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

Местному депутату грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

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Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении депутата Запорожского городского совета за вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом и злоупотребление влиянием.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, депутат - заместитель председателя профильной постоянной комиссии горсовета требовал и получил от гражданина 12 тысяч долларов взятки за позитивное решение вопроса относительно выделения в собственность земельного участка на территории г. Запорожье. А также 1 тысячу долларов за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, с целью решения вопроса по внесению сведений в Государственный земельный кадастр.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Запорожье поймали наркокурьера с наркотиками на 11 миллионов.