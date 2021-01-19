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19 января 2021, 14:49 553

ГБР уличило следователя Нацполиции на взятки за избежание наказания в смертельном ДТП

19 января 2021, 14:49 553
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Следователю и его подельнику грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет
Следователю и его подельнику грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет
Фото: Нацполиция
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В Мариуполе Государственное бюро расследований совместно с полицией задержали следователя и его посредника сразу после получения ими неправомерной выгоды: 30 тысяч гривен изъято у посредника, 110 тысяч гривен - в автомобиле у следователя полиции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

28-летний следователь совместно с посредником - экс-работником полиции требовали и получили 140 тыс. грн от местного жителя за помощь в избежании уголовной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Мужчин задержали во время получения 140 тысяч гривен возле здания Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции Донецкой области в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что в Луганской области осужден экс-чиновника Госгеокадастру за взятку в 500 тысяч.

ГБР взятка ДТП смерть полиция Нацполиция
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