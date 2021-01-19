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В Украине количество умерших от COVID-19 превысило 21 тысячу
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19 января 2021, 09:01 15

В Украине количество умерших от COVID-19 превысило 21 тысячу

19 января 2021, 09:01 15
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 18 января коронавирус выявили у 3939 человек, зафиксировано 177 летальных случаев, был госпитализирован 801 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

3939 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января. В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 167 655 человек;
  • выздоровели - 886 248 человек;
  • летальных исходов - 21 046;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 983 122.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 3034 человек.

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