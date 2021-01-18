Офис генпрокурора открыл дело касательно "кнопкодавства" во время назначения Шкарлета министром

Расследовать дело будут в ГБР

Расследовать дело будут в ГБР

Фото: из открытых источников

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело о "кнопкодавстве" во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Как передает RegioNews, об этом сообщила нардеп от партии "Голос" Инна Совсун на странице в Facebook.

Так, Офис генпрокурора открыл уголовное производство, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины.

Депутат обнародовал ответы правоохранителей на ее обращение. В материалах указано в частности, что карта Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было.

Это решение - это еще не восстановление справедливости, но уже первый шаг к этому. Голосов за назначение министра образования и науки в Верховной Раде не было, теперь это должны доказать правоохранительные органы", - отмечает нардеп.

Расследование поручили провести Государственному бюро расследований.

Как сообщалось ранее, 16 декабря Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования, но уже на следующий день Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования.

После назначения 18 декабря в Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра.

Напомним, 21 декабря под Офисом Зеленского митинговали за отставку Шкарлета.