18:20  18 января
Заместитель главы Херсонской ОГА повторно заразился COVID-19
12:22  18 января
Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии
18:15  18 января
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - лишь один обстрел
UA | RU
UA | RU
18 января 2021, 13:59 9

Офис генпрокурора открыл дело касательно "кнопкодавства" во время назначения Шкарлета министром

18 января 2021, 13:59 9
Читайте також українською мовою
Расследовать дело будут в ГБР
Расследовать дело будут в ГБР
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело о "кнопкодавстве" во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Как передает RegioNews, об этом сообщила нардеп от партии "Голос" Инна Совсун на странице в Facebook.

Так, Офис генпрокурора открыл уголовное производство, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины.

Депутат обнародовал ответы правоохранителей на ее обращение. В материалах указано в частности, что карта Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было.

Это решение - это еще не восстановление справедливости, но уже первый шаг к этому. Голосов за назначение министра образования и науки в Верховной Раде не было, теперь это должны доказать правоохранительные органы", - отмечает нардеп.

Расследование поручили провести Государственному бюро расследований.

Как сообщалось ранее, 16 декабря Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования, но уже на следующий день Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования.

После назначения 18 декабря в Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра.

Напомним, 21 декабря под Офисом Зеленского митинговали за отставку Шкарлета.

ГБР расследование партия депутат министр образования Сергей Шкарлет
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Все публикации »
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Все блоги »