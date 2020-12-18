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18 декабря 2020, 17:54 567

В Черкассах избили депутата горсовета

18 декабря 2020, 17:54 567
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Инцидент расследует полиция
Инцидент расследует полиция
Фото: 18000
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Депутат Черкасского городского совета обратился в полицию с заявлением об избиении. По данному факту следователи рассматривают уголовное производство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

17 декабря, около 08:00 часов утра в Черкасский отдел полиции поступило заявление от депутата Черкасского городского совета о том, что на улице Рождественской на него было совершено нападение. Трое неизвестных лиц нанесли мужчине легкие телесные повреждения, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Следственно-оперативная группа на месте совершения правонарушения провела осмотр места происшествия и опросила очевидцев. Нападавших устанавливают.

Сейчас по данному факту следователями Черкасского отдела полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения в соответствии ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

По информации издания 18000, потерпевший – депутат горсовета фракции "За майбутне" Геннадий Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря в Киеве побили нардепа Юрченко, которого подозревают в коррупции.

Черкассы расследование полиция депутат Избиение
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