В Черкассах избили депутата горсовета

Инцидент расследует полиция

Инцидент расследует полиция

Фото: 18000

Депутат Черкасского городского совета обратился в полицию с заявлением об избиении. По данному факту следователи рассматривают уголовное производство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

17 декабря, около 08:00 часов утра в Черкасский отдел полиции поступило заявление от депутата Черкасского городского совета о том, что на улице Рождественской на него было совершено нападение. Трое неизвестных лиц нанесли мужчине легкие телесные повреждения, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Следственно-оперативная группа на месте совершения правонарушения провела осмотр места происшествия и опросила очевидцев. Нападавших устанавливают.

Сейчас по данному факту следователями Черкасского отдела полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения в соответствии ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

По информации издания 18000, потерпевший – депутат горсовета фракции "За майбутне" Геннадий Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря в Киеве побили нардепа Юрченко, которого подозревают в коррупции.