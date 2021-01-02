В Черновцах неизвестный избил на заправке экс-главу облсовета Мунтяна

Инцидент зафиксировала камера наблюдения АЗС

Инцидент зафиксировала камера наблюдения АЗС

Фото: скриншот видео

В Черновцах неизвестный напал на экс-главу Черновицкого облсовета и депутата областного совета Ивана Мунтяна.

Об этом сообщает издание "Молодой буковинец", передает RegioNews.

Судя по видеозаписи, инцидент произошел на автозаправочной станции. Человек, похожий на Ивана Мунтяна, вышел из своего автомобиля, после чего к нему подошел неизвестный мужчина, который припарковался рядом с АЗС.

Активно жестикулируя, он что-то говорил потерпевшему, затем нанес ему несколько ударов в область головы и быстро покинул место происшествия.

Работник АЗС, который находился рядом, никак не отреагировал на инцидент. О причинах конфликта пока не известно.

Напомним, в Мариуполе во время сессии горсовета депутаты "ОПЗЖ" устроили потасовку.