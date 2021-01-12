В Минздраве назвали области с самыми высокими COVID-показателями

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Фото: flickr
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По состоянию на 12 января в Украине загруженность коек пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 превышает 50% только в Николаевской области.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В целом по Украине загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 составляет 34,2%.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Николаевской области - 385,2 на 100 тысяч населения, в Запорожской области - 377,9, в Черкасской области - 338,1, в Киевской области - 340,8, в Луганской - 313,5 и в Киеве - 319,7.

В целом по Украине показатель заболеваемости составляет 228,6 человек на 100 тысяч населения.

Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшие две недели зафиксирован в Кировоградской области - 77,4 на 100 тысяч населения, в Закарпатской - 95,1 и в Ивано-Франковской областях - 112,2.

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні становить 34,2%, - МОЗ 01

Напомним, в Украине выздоровевших от COVID-19 втрое больше за сутки, чем заболевших, больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве и Полтавской области.

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