В Минздраве назвали области с самыми высокими COVID-показателями

К ослаблению карантина не готовы все регионы Украины

К ослаблению карантина не готовы все регионы Украины

Фото: flickr

По состоянию на 12 января в Украине загруженность коек пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 превышает 50% только в Николаевской области.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В целом по Украине загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 составляет 34,2%.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Николаевской области - 385,2 на 100 тысяч населения, в Запорожской области - 377,9, в Черкасской области - 338,1, в Киевской области - 340,8, в Луганской - 313,5 и в Киеве - 319,7.

В целом по Украине показатель заболеваемости составляет 228,6 человек на 100 тысяч населения.

Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшие две недели зафиксирован в Кировоградской области - 77,4 на 100 тысяч населения, в Закарпатской - 95,1 и в Ивано-Франковской областях - 112,2.

Напомним, в Украине выздоровевших от COVID-19 втрое больше за сутки, чем заболевших, больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве и Полтавской области.