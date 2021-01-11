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Стало известно, когда в Украине планируют начать платную вакцинацию от COVID-19
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11 января 2021, 11:21 25

Стало известно, когда в Украине планируют начать платную вакцинацию от COVID-19

11 января 2021, 11:21 25
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Ляшко считает, что это станет возможно не ранее, чем во втором полугодии 2021 года
Ляшко считает, что это станет возможно не ранее, чем во втором полугодии 2021 года
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал возможность вакцинации отдельных категорий украинцев платно.

Об этом Ляшко сообщил в эфире Еспресо.TV, передает RegioNews.

Мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцам 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги", - рассказал главный санврач.

По его словам, это можно будет делать не ранее, чем во втором полугодии 2021 года, поскольку сейчас все объемы выкуплены государством.

Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Шмыгаль приказал проверить информацию о подпольной вакцинации депутатов от COVID-19. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Также президент Зеленский приказал СБУ проверить, действительно ли в Украину подпольно ввезли вакцину от коронавируса. Он заявил, что у государства есть четкий план вакцинации.

Также глава Минздрава заявил, что знал о подпольной вакцинации чиновников от коронавируса и сообщил, что ему не предлагали вакцинироваться.

В то же время Минздрав Израиля опроверг поставку вакцины для прививки украинских чиновников. По мнению израильских чиновников, перевезти вакцину из Израиля в Украину технически невозможно из-за отсутствия надлежащих условий транспортировки.

коронавирус вакцина медицина Минздрав Виктор Ляшко
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