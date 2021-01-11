Стало известно, когда в Украине планируют начать платную вакцинацию от COVID-19
Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал возможность вакцинации отдельных категорий украинцев платно.
Об этом Ляшко сообщил в эфире Еспресо.TV, передает RegioNews.
Мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцам 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги", - рассказал главный санврач.
По его словам, это можно будет делать не ранее, чем во втором полугодии 2021 года, поскольку сейчас все объемы выкуплены государством.
Весь приоритет - исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам", - отметил Ляшко.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Шмыгаль приказал проверить информацию о подпольной вакцинации депутатов от COVID-19. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Также президент Зеленский приказал СБУ проверить, действительно ли в Украину подпольно ввезли вакцину от коронавируса. Он заявил, что у государства есть четкий план вакцинации.
Также глава Минздрава заявил, что знал о подпольной вакцинации чиновников от коронавируса и сообщил, что ему не предлагали вакцинироваться.
В то же время Минздрав Израиля опроверг поставку вакцины для прививки украинских чиновников. По мнению израильских чиновников, перевезти вакцину из Израиля в Украину технически невозможно из-за отсутствия надлежащих условий транспортировки.