Стало известно, когда в Украине планируют начать платную вакцинацию от COVID-19

Ляшко считает, что это станет возможно не ранее, чем во втором полугодии 2021 года

Ляшко считает, что это станет возможно не ранее, чем во втором полугодии 2021 года

Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал возможность вакцинации отдельных категорий украинцев платно.

.