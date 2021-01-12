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12 января 2021, 17:42 4

В Вооруженных силах Украины сейчас covid-19 болеют 964 человека

12 января 2021, 17:42 4
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За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания
За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания
Фото из открытых источников
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Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины по состоянию на сегодня: острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 964 человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.

42 человека из тех, что болеют, находятся в изоляции (в том числе на самоизоляции), еще у 32-х изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Всего за время пандемии выздоровело – 13640 человек, летальных исходов – 38.

За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них десять человек госпитализированы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

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Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Tuesday, January 12, 2021

У остальных 49-ти течение заболевания легкое, они находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), что не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день или живете вместе, - сообщают в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине выздоровевших от COVID-19 втрое больше за сутки, чем заболевших.

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