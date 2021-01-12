В Вооруженных силах Украины сейчас covid-19 болеют 964 человека
Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины по состоянию на сегодня: острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 964 человека.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ.
42 человека из тех, что болеют, находятся в изоляции (в том числе на самоизоляции), еще у 32-х изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.
Всего за время пандемии выздоровело – 13640 человек, летальных исходов – 38.
За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них десять человек госпитализированы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 12 січня в Збройних Силах України на гостру...Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Tuesday, January 12, 2021
У остальных 49-ти течение заболевания легкое, они находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.
Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), что не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день или живете вместе, - сообщают в Командовании Медицинских сил ВСУ.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине выздоровевших от COVID-19 втрое больше за сутки, чем заболевших.