11:34  12 января
Ляшко объяснил, когда можно будет получить свидетельство о вакцинации от COVID-19
14:17  12 января
В Полтаве посреди улицы произошла стрельба: есть пострадавший
18:05  12 января
На Донбассе боевики восемь раз обстреливали силы ООС с минометов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
12 января 2021, 18:35 93

В Минздраве хотят продолжить жесткий карантин после 24 января

12 января 2021, 18:35 93
Читайте також українською мовою
Глава МОЗ утверждает, что из-за праздников люди "слишком часто перемещались"
Глава МОЗ утверждает, что из-за праздников люди "слишком часто перемещались"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине нужно продолжить после 24 января, и для этого есть все веские основания.

Об этом он сообщил в эфире 24 канала, передает RegioNews.

По словам министра, он совместно с отечественными эпидемиологами настаивает на продлении локдауна при таких обстоятельствах, какой он есть сейчас.

Степанов пояснил, что продление усиленного карантина нужно потому, что в Украине были январские праздники, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей. Также граждане, по словам главы Минздрава, ездили к родственникам и много перемещались.

Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа инфицированных COVID-19. Ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе. Поэтому, очень важно на этом пике ликвидировать рост", - заявил министр здравоохранения.

Он добавил, что грипп и коронавирус передаются одинаково, имеют одинаковые осложнения, и эти болезни можно предотвратить прекращением контактов между людьми.

Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", - подытожил Степанов.

Напомним, ранее в Госпотребслужбе объяснили стремительный рост новых больных COVID-19 в столице.

коронавирус карантин Минздрав Максим Степанов Ограничение локдаун
Черновицкий горсовет обратился к Зеленскому с просьбой отменить локдаун
12 января 2021, 15:27
В Минфине рассказали, на что потратили деньги с "коронавирусного" фонда
12 января 2021, 14:40
Николаевские предприниматели возле горсовета протестуют против локдауна
12 января 2021, 13:11
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Санкционный кнут США: кого следующим высечет Вашингтон
Дело не в ЖКХ. Кто стоит за раскачиванием "тарифного майдана" в Полтаве
Все публикации »
Александр Дубинский
Виктор Таран
Агия Зегребельская
Все блоги »