В Минздраве хотят продолжить жесткий карантин после 24 января

Глава МОЗ утверждает, что из-за праздников люди "слишком часто перемещались"

Глава МОЗ утверждает, что из-за праздников люди "слишком часто перемещались"

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине нужно продолжить после 24 января, и для этого есть все веские основания.

Об этом он сообщил в эфире 24 канала, передает RegioNews.

По словам министра, он совместно с отечественными эпидемиологами настаивает на продлении локдауна при таких обстоятельствах, какой он есть сейчас.

Степанов пояснил, что продление усиленного карантина нужно потому, что в Украине были январские праздники, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей. Также граждане, по словам главы Минздрава, ездили к родственникам и много перемещались.

Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа инфицированных COVID-19. Ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе. Поэтому, очень важно на этом пике ликвидировать рост", - заявил министр здравоохранения.

Он добавил, что грипп и коронавирус передаются одинаково, имеют одинаковые осложнения, и эти болезни можно предотвратить прекращением контактов между людьми.

Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", - подытожил Степанов.

Напомним, ранее в Госпотребслужбе объяснили стремительный рост новых больных COVID-19 в столице.