Стала известна причина взрыва газопровода на Полтавщине, информацию передали в СБУ

Авария произошла на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород"

Авария произошла на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород"

Фото: Facebook

Об этом сообщает Оператор ГТС на странице в Facebook, передает RegioNews.

Известно, что жертв и пострадавших в результате аварии нет, на месте инцидента работают ремонтные бригады. Сейчас авария локализована, опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет.

В заявлении также сообщается, что Оператор ГТС делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, транзиту газа ничего не угрожает.

Оператор ГТС Украины предпринимает действия в соответствии с Планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) и уже сообщил об инциденте Нацполицию, ГСЧС, СБУ. Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии. Другая информация об инциденте пока уточняется и будет сообщена позже", - рассказали в ОГТС.

Напомним, в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода, на месте аварии начался пожар, задействованы все аварийные службы.