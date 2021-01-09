У мережі показали довжелезні черги до підйомників у Буковелі

В Україні з 8 січня почали діяти жорсткі карантинні обмеження

В Україні з 8 січня почали діяти жорсткі карантинні обмеження

Фото: скріншот відео

У гірськолижному курорті Буковель, що в Івано-Франківській області, у перші дні запровадження локдауну спостерігаються величезні черги до підйомників.

Відео натовпу у Facebook опублікував блогер Сергій Наумович, передає RegioNews.

Карантин, який був запроваджений 8 січня, не поширюється на роботу гірськолижних курортів. Через це у Буковелі виникло величезне скупчення людей.

Також 8 січня на дорозі до гірськолижних курортів утворилися кілометрові затори. На засніжених дорогах поміж гір стояли десятки автомобілів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський проводить вихідні на Буковелі.

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