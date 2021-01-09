У мережі показали довжелезні черги до підйомників у Буковелі
В Україні з 8 січня почали діяти жорсткі карантинні обмеження
В Україні з 8 січня почали діяти жорсткі карантинні обмеження
У гірськолижному курорті Буковель, що в Івано-Франківській області, у перші дні запровадження локдауну спостерігаються величезні черги до підйомників.
Відео натовпу у Facebook опублікував блогер Сергій Наумович, передає RegioNews.
Карантин, який був запроваджений 8 січня, не поширюється на роботу гірськолижних курортів. Через це у Буковелі виникло величезне скупчення людей.
Також 8 січня на дорозі до гірськолижних курортів утворилися кілометрові затори. На засніжених дорогах поміж гір стояли десятки автомобілів.
Нагадаємо, Володимир Зеленський проводить вихідні на Буковелі.
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