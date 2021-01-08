На Донбассе от начала суток – четыре нарушения "тишины"

На обстрелы противника наши защитники открыли огонь в ответ

На обстрелы противника наши защитники открыли огонь в ответ

Фото из открытых источников

На Приазовье противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

От начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, на Приазовье, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

На обстрелы противника наши защитники открыли огонь в ответ. Среди украинских воинов боевых потерь нет, - сообщают в штабе ООС.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

За прошедшие сутки, 7 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь в ответ. Среди наших воинов боевых потерь нет.

Кроме этого, в минувшие сутки, 7 января, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 65 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4385 транспортных средств и 4909 человек.

В минувшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 407 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 332 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Рождество на Донбассе началось с тишины на фронте, а накануне боевики пять раз обстреляли украинские позиции.