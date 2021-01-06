В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев из Крыма и ОРДЛО

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По состоянию на 4 января 2021 года в Украине зарегистрировано почти 1,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПО) с оккупированных Крыма и части Донбасса
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики Украины.
"По состоянию на 4 января 2021, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 459 170 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что около половины из 1,5 млн официально зарегистрированных внутренне перемещенными лицами граждан живут на временно оккупированной территории.
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