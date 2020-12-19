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19 декабря 2020, 11:29 75

Боевики на Донбассе продолжают блокировать работу пяти КПВВ

19 декабря 2020, 11:29 75
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Украина сделала все необходимое, чтобы обеспечить пересечение пунктів пропуску гражданами
Фото: flickr
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Российские наемники продолжают блокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка" на линии разграничения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает RegioNews.

Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливается дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что в соответствии с решением Командующего объединенных сил, все КПВВ работают ежедневно с 08.00 до 16.00.

В течение недели пограничники оформили на КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины 5 904 человек, на контролируемую территорию - 5 609 человек.

Напоминаем, что во время следования с временно оккупированной территории Украины будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки", - добавили в штабе.

Напомним, штрафы за въезд из ОРДЛО через Россию могут отменить: стала известна причина.

Донбасс КПВВ боевики ООС Украина
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