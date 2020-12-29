На Виннитчине 9 вооруженных мужчин пытались захватить магазин местной предпринимательницы

Полиция помешала рейдерскому захвату магазина в Казатине

Полиция помешала рейдерскому захвату магазина в Казатине

28 декабря полицейские задержали девять приезжих лиц, которые пытались силовым способом завладеть коммерческой недвижимостью. У приезжих из Киевской области мужчин изъяли оружие и патроны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Указанные лица зашли в магазин, поменяли замки на входной двери и пытались вытолкать владелицу из помещения.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что группа неизвестных лиц рейдерским путем пытается лишить ее права пользования недвижимым имуществом, запугивая ее на глазах у малолетнего ребенка, - сообщил в.и.о. заместителя начальника ГУНП в Винницкой области Игорь Волокитенко.

Полицейские выехали на место происшествия и пресекли противоправные действия указанных лиц.

У них изъяты два пистолета на патроны к ним. Также на штрафплощадку изъят автомобиль Porsche Cayenne, на котором часть из них прибыла.

У Козятині поліція завадила рейдерському захопленню магазину #vinpolice #безпека 28 грудня поліцейські затримали... Posted by Поліція Вінницької області on Monday, December 28, 2020

По указанным фактам открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификацией согласно ст.296 УК Украины (хулиганство). Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине полицейские задержали 30 вооруженных рейдеров.