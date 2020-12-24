09:29  24 декабря
В Украине общее число случаев COVID-19 перевалило за миллион
08:41  24 декабря
В Запорожье выбрали новую главу облсовета: это уже третья за полторы недели
08:12  24 декабря
Боевики трижды нарушили договоренности на Донбассе: стреляли из гранатометов и пулеметов
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2020, 10:56 3

В Киеве мужчина взорвал банковский терминал, но деньги оставил

24 декабря 2020, 10:56 3
Читайте також українською мовою
Терминал взорвали в помещении отделения "Приватбанка"
Терминал взорвали в помещении отделения "Приватбанка"
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве в ночь на 24 декабря на улице Градинская неизвестный взорвал терминал самообслуживания в отделении "Приватбанка". Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли и изучили видео с камер наблюдения, опросили свидетелей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Неизвестный мужчина, взломав дверь, зашел в помещение самообслуживания одного из банковских отделений и бросил туда неизвестный предмет, который взорвался", - говорится в сообщении.

В результате взрыва никто не пострадал, однако повреждено двери, платежный терминал и припаркованную неподалеку машину.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.

Напомним, в Виннице задержали преступников, которые взрывали и грабили банкоматы.

деньги взрыв полиция правоохранители банкомат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »