В Киеве мужчина взорвал банковский терминал, но деньги оставил

Терминал взорвали в помещении отделения "Приватбанка"

Терминал взорвали в помещении отделения "Приватбанка"

Фото: Нацполиция

В Киеве в ночь на 24 декабря на улице Градинская неизвестный взорвал терминал самообслуживания в отделении "Приватбанка". Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли и изучили видео с камер наблюдения, опросили свидетелей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Неизвестный мужчина, взломав дверь, зашел в помещение самообслуживания одного из банковских отделений и бросил туда неизвестный предмет, который взорвался", - говорится в сообщении.

В результате взрыва никто не пострадал, однако повреждено двери, платежный терминал и припаркованную неподалеку машину.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.

Напомним, в Виннице задержали преступников, которые взрывали и грабили банкоматы.