На Вінниччині 9 озброєних чоловіків намагалися захопити магазин місцевої підприємиці

Поліція завадила рейдерському захопленню магазину в Козятині

Поліція завадила рейдерському захопленню магазину в Козятині

Фото Нацполіції

28 грудня поліцейські затримали дев’ятеро приїжджих осіб, які намагалися у силовий спосіб заволодіти комерційною нерухомістю. У приїжджих з Київської області молодиків вилучили зброю та набої.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Вказані особи зайшли до магазину, поміняли замки на вхідних дверях та намагалися виштовхати власницю з приміщення.

До поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що група невідомих осіб рейдерським шляхом намагається позбавити її права користування нерухомим майном, залякуючи її на очах у малолітньої дитини, - повідомив т.в.о. заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Ігор Волокітенко.

Поліцейські виїхали на місце події та припинили протиправні дії зазначених осіб.

У них вилучені два пістолети на набої до них. Також на арештмайданчик вилучено автомобіль Porsche Cayenne, на якому частина з них прибула.

У Козятині поліція завадила рейдерському захопленню магазину #vinpolice #безпека 28 грудня поліцейські затримали... Posted by Поліція Вінницької області on Monday, December 28, 2020

За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією згідно ст.296 КК України (хуліганство). Наразі проводяться слідчі дії, встановлюються усі обставини правопорушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині поліцейські затримали 30 озброєних рейдерів.