В Запорожье этническая преступная группировка вместе с чиновниками терроризировала местных предпринимателей

После фиктивных проверок накладывали фиктивные штрафы, но требовали вполне реальные "откупные"

После фиктивных проверок накладывали фиктивные штрафы, но требовали вполне реальные "откупные"

Фото СБУ

Служба безопасности Украины блокировала деятельность одного из известных в регионе этнических организованных преступных группировок, в которую входили чиновники госструктур.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.

По предварительным данным следствия, фигуранты инициировали искусственные проверки государственных предприятий и коммерческих структур по соблюдению земельного законодательства. По их результатам накладывались значительные штрафные санкции, однако, по уплате процентов от суммы злоумышленники обещали "нарушителям" отменить штрафы. К противоправной деятельности были привлечены должностные лица областного Госгеокадастра.

В случае отказа от "сотрудничества" участники группировки угрожали потерпевшим насильственными действиями и физической расправой. Сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов вымогательства злоумышленниками денег с предпринимателей за "решение вопроса" по неуплате штрафных санкций.

Установлено, что фигуранты при содействии чиновников также обложили данью фирмы, которые работают в сфере оценки земли. В частности, злоумышленники требовали почти 90 тысяч гривен с коммерсанта, искусственно обвиненного в нарушении законодательства в сфере земельных отношений, - сообщают в СБУ.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали в центре Запорожья организатора и участника преступной группировки во время получения части дани.

В ходе проведения ряда обысков в квартирах фигурантов и офисных помещениях, изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группировки, компьютерную технику, средства связи, незарегистрированное гладкоствольное и травматическое оружие.

В настоящее время организатору и участнику группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Также проверяется причастность группировки к совершению в регионе других резонансных преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая контролировалась из-за рубежа.