В Запорожье этническая преступная группировка вместе с чиновниками терроризировала местных предпринимателей
Служба безопасности Украины блокировала деятельность одного из известных в регионе этнических организованных преступных группировок, в которую входили чиновники госструктур.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.
По предварительным данным следствия, фигуранты инициировали искусственные проверки государственных предприятий и коммерческих структур по соблюдению земельного законодательства. По их результатам накладывались значительные штрафные санкции, однако, по уплате процентов от суммы злоумышленники обещали "нарушителям" отменить штрафы. К противоправной деятельности были привлечены должностные лица областного Госгеокадастра.
В случае отказа от "сотрудничества" участники группировки угрожали потерпевшим насильственными действиями и физической расправой. Сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов вымогательства злоумышленниками денег с предпринимателей за "решение вопроса" по неуплате штрафных санкций.
Установлено, что фигуранты при содействии чиновников также обложили данью фирмы, которые работают в сфере оценки земли. В частности, злоумышленники требовали почти 90 тысяч гривен с коммерсанта, искусственно обвиненного в нарушении законодательства в сфере земельных отношений, - сообщают в СБУ.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали в центре Запорожья организатора и участника преступной группировки во время получения части дани.
В ходе проведения ряда обысков в квартирах фигурантов и офисных помещениях, изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группировки, компьютерную технику, средства связи, незарегистрированное гладкоствольное и травматическое оружие.
В настоящее время организатору и участнику группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Также проверяется причастность группировки к совершению в регионе других резонансных преступлений.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая контролировалась из-за рубежа.