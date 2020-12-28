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28 декабря 2020, 16:21 3

В Житомирской области от COVID-19 выздоровели 79% пациентов

28 декабря 2020, 16:21 3
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В области наблюдается положительная динамика заболеваемости
В области наблюдается положительная динамика заболеваемости
Фото: flickr
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В Житомирской области от коронавируса выздоровели 79% больных, также отмечается уменьшение количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

Об этом во время брифинга сообщил директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.

На сегодняшний день у нас уменьшилось количество пациентов, находящихся на стационарном лечении. Среди заболевших есть хороший показатель - 79% у нас уже выздоровели. Это с начала эпидемии. 25 пациентов у нас на искусственной вентиляции легких. С начала года таких пациентов было 313. Сегодня в кислородной поддержке нуждаются 285 пациентов", - рассказал он.

Также первый заместитель главы ОГА Наталья Остапченко рассказала, что в медицинских учреждениях области пациентами с COVID-19 заняты не более 30% коек.

Она отметила, что несмотря на положительную динамику заболеваемости в Житомирской области, это никак не повлияет на характер январского локдауна.

Напомним, в Украине впервые за два месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже пяти тысяч.

Житомирская область коронавирус ОГА брифинг заболевание больницы
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