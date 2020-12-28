У Житомирській області від COVID-19 одужали 79% пацієнтів

В області спостерігається позитивна динаміка захворюваності

В області спостерігається позитивна динаміка захворюваності

Фото: flickr

У Житомирській області від коронавірусу одужали 79% хворих, також відмічається зменшення кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.

Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.

На сьогоднішній день у нас зменшилася кількість пацієнтів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Серед захворілих маємо добрий показник – 79% в нас уже одужали. Це з початку епідемії. 25 пацієнтів у нас на штучній вентиляції легень. З початку року таких пацієнтів було 313. Сьогодні кисневої підтримки потребують 285 пацієнтів”, – розповів він.

Також перший заступник голови ОДА Наталія Остапченко розповіла, що в медичних закладах області пацієнтами із COVID-19 зайняті трохи більше 30% ліжок.

Вона зазначила, що попри позитивну динаміку захворюваності в Житомирській області, це ніяк не вплине на характер січневого локдауну.

Нагадаємо, в Україні вперше за два місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче п'яти тисяч.